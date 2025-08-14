Presó provisional per al detingut per atropellar a 9 persones a Granollers (Barcelona) el dissabte

BARCELONA 14 ago. (EUROPA PRESS) -
El Jutjat d'Instrucció 3 de Granollers (Barcelona) en funcions de guàrdia ha ordenat aquest dijous l'ingrés en presó provisional, comunicada i sense fiança per al detingut com a presumpte autor d'un atropellament múltiple dissabte passat a Granollers, informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat.
El jutge ha ordenat el seu ingrés a la presó després de prendre-li declaració i com a presumpte autor de 9 possibles delictes d'homicidi en grau de temptativa.
Els Mossos d'Esquadra ho van detenir la matinada del dimecres després que dissabte passat l'home atropellés a diverses persones al carrer Maria Palau de la localitat barcelonina, sent reconegut per diversos veïns.