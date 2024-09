Presó provisional per al detingut per amputar la mà de la seva parella a Santa Coloma

BARCELONA, 20 set. (EUROPA PRESS) -

La magistrada titular del jutjat 6 de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per a l'home detingut per amputar la mà de la seva parella a la localitat aquest dilluns.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha explicat en un comunicat aquest divendres que, després de practicar les diligències acordades, com la declaració dels testimonis i del detingut, també se li ha interposat una ordre de protecció sobre la víctima, per la qual cosa se li prohibeix qualsevol comunicació amb ella.

A més a més, se li ha suspès la pàtria potestat sobre les seves filles menors i se n'ha atorgat la guarda i custòdia exclusivament a la mare.

Han explicat que no hi ha antecedents de violència entre la parella, mentre la causa està oberta per un delicte d'homicidi en grau de temptativa.

Els fets es van produir dilluns cap a les 16.30 hores, quan l'home va atacar la dona amb un matxet i li va tallar la mà, i els Mossos van muntar un dispositiu per trobar-lo, tot i que es va acabar entregant dimarts al matí a la comissaria de Nou Barris de Barcelona.

La víctima va ser hospitalitzada a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell (Barcelona), i fonts del centre asseguren que "està estable", tot i que el seu pronòstic és reservat.