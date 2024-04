Presó provisional per al detingut pel presumpte feminicidi dilluns a Amposta (Tarragona)

TARRAGONA, 4 abr. (EUROPA PRESS) -

El jutjat d'instrucció 2 d'Amposta (Tarragona), competent en matèria de violència sobre la dona, ha acordat presó provisional i sense fiança per al detingut per presumptament haver matat la seva dona dilluns al municipi.

Segons un comunicat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la causa, que no està declarada secreta, està oberta per un delicte d'homicidi.

Després de concretar que l'acusat només ha contestat a les preguntes del seu advocat, han afegit que, en el moment dels fets, la víctima tenia en vigor una ordre d'allunyament respecte del detingut.

El jutjat, després de rebre l'atestat complet, ha comprovat que el novembre del 2023 hi havia una causa oberta contra el detingut arran d'una denúncia per maltractaments, procediment pel qual es va dictar una ordre d'allunyament respecte de la víctima.

Aquest procediment va arribar a judici al jutjat penal 1 de Tortosa el 21 de febrer del 2024, i després que la víctima no va comparèixer en el judici i amb la resta de diligències practicades en la vista oral es va dictar sentència absolutòria per falta de proves, la qual cosa va comportar la retirada de l'ordre d'allunyament.

El gener del 2024 també es va produir una denúncia per fets ocorreguts en un domicili, succés pel qual es va obrir una causa per trencament de mesura cautelar --atès que en aquell moment tenia en vigor l'ordre d'allunyament que finalment va decaure per la sentència absolutòria--, i a ella se la va denunciar per les lesions que va provocar a l'home.

Aleshores la dona va passar a disposició judicial i va quedar, en qualitat d'investigada per un delicte de lesions, en llibertat, i es va dictar com a mesura cautelar una ordre d'allunyament d'ella respecte a ell.

FEBRER DEL 2024

El febrer del 2024, tenint tots dos una ordre d'allunyament respectiva en vigor en aquell moment, se'ls va localitzar junts en un habitatge i es va celebrar un judici ràpid en què els dos van acudir com a acusats per un delicte de trencament de mesura cautelar.

Aquell judici va acabar amb una sentència de conformitat per a tots dos i se'ls va condemnar a una pena de 4 mesos de presó, pena que es va suspendre, d'acord amb totes les parts, per un termini de dos anys.