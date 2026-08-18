Presó provisional per al detingut a Mollerussa (Lleida) per abandonar al seu amic en un accident

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 18 ago. (EUROPA PRESS) -
Un jutjat de Lleida ha ordenat l'ingrés a la presó provisional del conductor de 34 anys, veí de Mollerussa (Lleida), que el diumenge a la tarda va patir un accident de trànsit quan presumptament circulava sota els efectes de l'alcohol i va abandonar al seu amic, que va morir a causa del sinistre, han informat fonts judicials aquest dimarts a Europa Press.
Els fets van succeir sobre les 19.49 hores del diumenge, quan els Mossos d'Esquadra van rebre un avís de la Policia Local en el qual s'informava d'un sinistre mortal en el camí del Salt del Duran, en el terme municipal de Golmés (Lleida).
Fins al lloc es van desplaçar quatre patrulles i quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, que van comprovar que un vehicle havia bolcat i s'havia precipitat dins del canal d'Urgell.
Va ser en retirar el vehicle quan van descobrir el cadàver d'un veí de Mollerussa, de 42 anys i nacionalitat romanesa, en el seient del copilot.
La porta del conductor estava oberta, però no el van localitzar, per la qual cosa en un primer moment es va pensar que podria haver abandonat el vehicle i que estaria ferit per la zona, i es va realitzar una recerca que va culminar sense èxit.
Finalment, el conductor va ser localitzat sobre les 23.00 hores al seu domicili, amb signes d'haver sofert un accident, doncs presentava dues ferides lleus, i va ser detingut com a presumpte autor dels delictes d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i conducció sota els efectes de l'alcohol.