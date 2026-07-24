Presó provisional per al detingut a la Canonja (Tarragona) per apunyalar la seva parella

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TARRAGONA 24 jul. (EUROPA PRESS) -
La magistrada de la plaça 1 de la secció de violència sobre la dona de Tarragona ha acordat aquest divendres presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home detingut a la Canonja per presumptament apunyalar i deixar greument ferida la seva parella.
En un comunicat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), concreten que la causa està oberta per un delicte de temptativa d'homicidi.
El dia dels fets, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va traslladar la dona en estat greu i va ingressar a l'UCI, tot i que no es tem per la seva vida.