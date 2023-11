Presó per a un noi per presumptament agredir sexualment una jove dissabte a Lleida

LLEIDA, 21 nov. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte al matí un noi de 24 anys per presumptament agredir sexualment una jove de 21 anys en un camí de l'Horta de Lleida i, després de passar a disposició judicial, el jutge en va decretar l'ingrés a presó, segons han explicat fonts coneixedores a Europa Press aquest dimarts.

Els fets es van produir dissabte cap a les 8.30 hores, quan diverses persones "van veure com una dona sortia corrents d'una furgoneta i el vehicle abandonava el lloc", i la víctima presentava diverses ferides i va explicar que l'home presumptament l'havia agredit sexualment, segons ha avançat 'El Segre'.

Després d'alertar del succés, els Mossos d'Esquadra van iniciar una cerca per la zona i, hores després, en van trobar el presumpte autor que va ser detingut per un delicte d'agressió sexual, un delicte de robatori amb força --li va robar el mòbil perquè no alertés la policia-- i un altre de detenció il·legal.