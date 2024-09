Presó per al detingut per matar un home en una baralla al carrer a Terrassa (Barcelona)

BARCELONA, 17 set. (EUROPA PRESS) -

El jutjat d'instrucció 4 de Terrassa (Barcelona), en funcions de guàrdia, va decretar dilluns la presó provisional, comunicada i sense fiança per a l'home detingut per la mort d'un altre en una baralla a la via pública aquest cap de setmana a la ciutat.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha explicat en un comunicat aquest dimarts que la causa està oberta per un delicte d'homicidi.

A més de la declaració del detingut, el magistrat va practicar 3 rodes de reconeixement i va prendre declaració a 7 testimonis.

La baralla va tenir lloc dissabte cap a la 1 hores de la matinada al carrer Periodista Grané i, com a conseqüència, un home va morir apunyalat.

L'autor dels fets, de 44 anys, va ser detingut minuts després prop del lloc dels fets pels Mossos d'Esquadra.