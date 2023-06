Presó per a 12 dels 28 detinguts dels Casuals per diversos delictes a Catalunya

Els Mossos els van investigar arran d'un assalt a un bar amb seguidors del RCD Espanyol

BARCELONA, 12 juny (EUROPA PRESS) -

Un jutge ha decretat presó provisional per a 12 dels 28 detinguts dels Casuals a Catalunya, que els Mossos d'Esquadra descriuen com "la facció més violenta dels Boixos Nois", seguidors del FC Barcelona, per diversos delictes, segons un comunicat dels Mossos aquest dilluns.

A més a més, un tercer membre dels Casuals és a la presó perquè ja complia una condemna, mentre que la resta va quedar en llibertat amb càrrecs, sis dels quals amb la prohibició d'acostar-se a estadis de futbol.

Els agents van fer divendres 18 escorcolls a Barcelona i als voltants, i als detinguts --entre ells alguns líders del grup-- se'ls atribueixen els delictes d'homicidi, segrest, cultiu i tràfic de marihuana, amenaces, lesions, extorsió, desordres públics en l'àmbit de l'esport i organització criminal.

En els escorcolls van intervenir sis armes de foc --dues llargues i quatre curtes--, diverses armes blanques com ganivets, katanes i matxets, a més d'"altres armes prohibides" i armilles antibales.

INVESTIGACIÓ

La investigació del cas va començar arran de l'assalt violent el novembre del 2022 a un bar de Cornellà de Llobregat (Barcelona) sovintejat per seguidors radicals del RCD Espanyol.

Diverses persones van resultar ferides, i al principi la policia va emmarcar la investigació en l'àmbit de la violència en l'esport i inicialment van identificar sis persones presumptament relacionades amb l'agressió.