Presó pels 3 detinguts per la seva presumpta relació amb la mort d'un home a Lleida en 2022

LLEIDA 4 set. (EUROPA PRESS) -
El jutge de Solsona (Lleida) ha decretat aquest dijous presó provisional comunicada i sense fiança pels 3 detinguts el dimarts per la seva suposada relació amb un crim ocorregut a la província de Lleida en 2022, informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat.
Els detinguts estan presumptament relacionats amb l'assassinat d'un home en una finca dels boscos de la Baronia de Rialb (Lleida).
La detenció es va produir després de 3 anys i mig d'investigació i la causa, que està sota secret d'actuacions, està oberta per un delicte d'homicidi.