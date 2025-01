A presó un multireincident per 12 robatoris amb força en 5 dies al Baix Llobregat

BARCELONA 16 gen. (EUROPA PRESS) -

Un home amb 83 antecedents policials va ingressar a presó l'11 de gener després de cometre 12 robatoris amb força a comerços en 5 dies al Baix Llobregat (Barcelona).

Fonts policials han explicat a Europa Press que els robatoris es van cometre entre el 5 i el 10 de gener a Viladecans, Gavà i Castelldefels (Barcelona) "sempre de nit".

Els investigadors van observar que el 'modus operandi' era el mateix en tots els robatoris: l'home trencava els vidres amb un objecte contundent i robava objectes de valor.

Els agents van constatar que el 4 de gener aquest home, que complia condemna en un centre terapèutic per robatoris amb força a la zona, no hi havia reingressat després d'un permís.

Per aquest motiu, els investigadors van ordenar una ordre de detenció a la policia catalana i a les policies locals de la zona, i finalment va ser detingut el dia 10 a Viladecans.