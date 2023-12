A presó 6 dels 13 detinguts per presumpte tràfic internacional de marihuana a Barcelona

La Policia Nacional intervé més de 37.000 plantes, 25 quilos de cabdells i 32.000 euros

BARCELONA, 7 des. (EUROPA PRESS) -

Un jutge ha decretat presó per 6 dels 13 serbis detinguts per la Policia Nacional --en col·laboració amb les autoritats sèrbies-- per presumptament traficar amb marihuana a nivell internacional a la província de Barcelona.

Segons informa en un comunicat d'aquest dimecres, la policia ha desmantellat cinc plantacions i ha intervingut més de 37.000 plantes, 25 quilos de cabdells, 32.000 euros en efectiu, 3 mòbils i 1 vehicle, em sis entrades i escorcolls a localitats de la província.

L'organització suposadament havia condicionat un "antic" club nocturn i segellat els accessos per passar inadvertits.

La policia també ha explicat que, a més de traficar a nivell internacional, la xarxa es dedicava a subministrar plantes 'babies' a diferents 'grow shops' de Barcelona.

La investigació va començar el gener del 2023 --fruit de l'intercanvi d'informació amb les autoritats sèrbies-- i va determinar que el grup s'estructurava de manera piramidal, amb "una clara distribució de funcions conegudes i desenvolupades per tots els seus membres de manera coordinada".

Després de localitzar i identificar els membres del grup, la Policia Nacional va confirmar que gestionaven diversos cultius de marihuana a diferents punts de la província.