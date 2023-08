Presó amb fiança per a un camioner que portava dues tones d'haixix a Garrigàs (Girona)

GIRONA, 5 ago. (EUROPA PRESS) -

El jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Figueres (Girona) ha decretat presó amb fiança per al camioner detingut per la Guàrdia Civil per presumptament portar 1.986 quilograms d'haixix distribuïts en 51 fardells a l'interior del vehicle en un àrea de servei de l'AP-7 a Garrigàs (Girona).

El conductor està acusat d'un presumpte delicte contra la salut pública quan anava cap a França, informa aquest dissabte el cos policial en un comunicat.

Els agents van identificar el conductor del camió, amb remolc i matrícula francesa, quan es trobava estacionat, i durant la inspecció del remolc van trobar la droga, que s'ha posat a la disposició del mateix jutjat.