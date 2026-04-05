El president d'Òmnium Cultural lamenta la mort de Josep Piera, "poeta excels"

BARCELONA 5 abr. (EUROPA PRESS) -
El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha lamentat la mort de l'escriptor valencià Josep Piera, "poeta excels" a què l'entitat va concedir el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes l'any 2023.
"Si voleu homenatjar-lo, llegiu-lo!, ha dit via X sobre Josep Piera (Beniopa, 1947), que ha mort als 78 anys segons han informat a Europa Press fonts municipals de Gandia aquest diumenge.
Antich ha explicat que la força de Piera és "haver relligat la poesia catalana a tradicions literàries del país sencer i la Mediterrània tota", de la poesia grega a l'andalusí, passant per Nàpols i Sicília, ha dit.
També considera que ha "portat a la paraula narrada vides anònimes i històries truncades de la gent corrent", i concreta que el món de Piera és un món rural de gent endurida pel treball de la terra.
"Sempre va defensar, amb l'exemple de l'escriptura i l'activisme cultural, la llengua catalana, la seva unitat i la seva vida", ha afegit.