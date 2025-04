La presa de Rialb (Lleida) perd 350 litres per segon a causa de la filtració, que va "disminuint"

La CHE mira de localitzar el punt de filtració de la presa

LLEIDA, 25 abr. (EUROPA PRESS) -

El director tècnic de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), Ramón Lúquez, ha assegurat que la filtració de la presa de Rialb (Lleida) va "disminuint" i que ha passat de 400 litres per segon aquest dijous a 350 aquest divendres.

Ho ha dit després de visitar els treballs de reparació de la filtració a la presa de Rialb (Lleida), juntament amb el subdelegat del Govern central a Lleida, José Crespín, informa la CHE en un comunicat.

Segons el director tècnic de la CHE, la filtració, per la seva pròpia evolució natural, "com l'embassament va baixant lleument de nivell, s'està reduint", i assegura que estan investigant per localitzar el punt de fuita.

Ha explicat que els treballs consisteixen a fer perforacions des de la part superior de la presa, que perforen la presa i també el terreny.

"Aparentment és en aquest contacte del terreny amb la presa on es pot estar produint la filtració. I es tracta de localitzar-lo primer i amb una sèrie de productes que reaccionen en contacte amb l'aigua, resines expansives, taponar i tallar la filtració", afegeix.

Ha afirmat que posteriorment faran més injeccions per omplir i consolidar tota la zona d'actuació, i assenyala que les filtracions a les preses "són habituals, tot i que cal compensar-les", com en aquest cas.