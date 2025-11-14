Actualitzat 14/11/2025 12:47

Un pres fuig de Puig de les Basses (Girona) en una sortida per fer-se una radiografia

Archivo - Un vehicle dels Mossos d'Esquadra
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

GIRONA 14 nov. (EUROPA PRESS) -

Un pres es va escapar dijous a la tarda del Centre Penitenciari Puig de les Basses (Girona), aprofitant una sortida programada per anar a fer-se una radiografia a l'Hospital de Figueres (Girona), segons confirmen fonts coneixedores a Europa Press.

L'home va empènyer els mossos que el custodiaven i va aprofitar per fugir abans d'entrar al cotxe patrulla.

L'intern era a la presó per diversos delictes per robatori amb força i la policia catalana encara no l'ha localitzat, per la qual cosa ha establert un dispositiu per poder-lo detenir.

Contador

Contingut patrocinat