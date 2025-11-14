Un pres fuig de Puig de les Basses (Girona) en una sortida per fer-se una radiografia

GIRONA 14 nov. (EUROPA PRESS) -
Un pres es va escapar dijous a la tarda del Centre Penitenciari Puig de les Basses (Girona), aprofitant una sortida programada per anar a fer-se una radiografia a l'Hospital de Figueres (Girona), segons confirmen fonts coneixedores a Europa Press.
L'home va empènyer els mossos que el custodiaven i va aprofitar per fugir abans d'entrar al cotxe patrulla.
L'intern era a la presó per diversos delictes per robatori amb força i la policia catalana encara no l'ha localitzat, per la qual cosa ha establert un dispositiu per poder-lo detenir.