La premsa comarcal i local catalana es reivindica com a "essencial" davant els discursos d'odi

BARCELONA 10 oct. (EUROPA PRESS) -
Els mitjans de l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC) han alertat sobre la proliferació dels discursos d'odi i la xenofòbia i han reivindicat "el seu paper essencial en la defensa de la veritat", afirma en un comunicat aquest divendres.
El manifest avisa de "la sobreinformació, la proliferació de notícies falses i la propagació accelerada dels discursos d'odi a través de les xarxes socials", i manifesta preocupació per l'impacte que tot això pot tenir en la cohesió social i la qualitat democràtica, informa en un comunicat.
Assegura textualment que els discursos d'odi es disfressen de missatges simples i emotius i mancats de rigor periodístic, i que les xarxes socials i altres canals d'informació "actuen com una catapulta que en facilita la difusió ràpida i acrítica".
En aquest context, defensa que la premsa comarcal i local desenvolupa un paper insubstituïble, ja que "actua com un filtre rigorós davant la mentida i la manipulació" i que construeix narratives que cohesionen en comptes de dividir.
A més a més, veu necessari "reforçar i donar suport a la premsa comarcal i local" i reivindica la convivència davant els discursos d'odi, la diversitat local davant la xenofòbia, i la informació i les dades davant el negacionisme climàtic.