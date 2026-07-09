El Premi Reina Sofia de Composició Musical amplia a 3 els seus guardons

FUNDACIÓ FERRER DE MÚSICA - Arxiu
BARCELONA 9 jul. (EUROPA PRESS) -
La Fundació Ferrer de Música ha obert la convocatòria del XLIV Premi Reina Sofia de Composició Musical i ha augmentat a tres els premis concedits amb una dotació econòmica rècord de 175.000 euros, informa aquest dijous en un comunicat.
El premi incorpora així dues distincions per reforçar el suport a la creació contemporània i donar visibilitat a més compositors: al primer premi, dotat amb 100.000 euros, s'hi afegeixen un segon guardó de 50.000 i un tercer de 25.000.
Les obres presentades han de ser originals, inèdites i no estrenades, escrites per a formació orquestral simfònica, i el termini de presentació de les partitures, sota pseudònim, acabarà el 15 de gener del 2027.
Cada compositor podrà presentar una obra, que optarà automàticament al primer, segon o tercer premi, sense necessitat de triar cap categoria específica en formalitzar la candidatura.
Creat el 1982, aquest guardó ha distingit les obres de compositors com Joan Guinjoan, Nuria Núñez, Fabià Santcovsky, Josep Planells i Luis Tabuenca, guanyador de l'última edició.