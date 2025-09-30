El Premi Planeta 2025 bat el rècord de participació amb 1.320 originals presentats

BARCELONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
El 74è Premi Planeta, que es decidirà en un sopar literari el dimecres 15 d'octubre al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), ha batut un rècord de participació amb 1.320 novel·les presentades.
Es tracta del primer any que s'ha habilitat la possibilitat d'enviar els originals a través d'un formulari en el web del guardó i aquest nou sistema ha facilitat la presentació d'obres, informa l'editorial Planeta aquest dimarts en un comunicat.
En aquesta edició han coexistit dues modalitats de lliurament: el tradicional enviament imprès per correu postal a la seu de l'editorial, amb 33 obres, i l'enviament en format digital a través del web, amb 1.287 manuscrits.
El Premi Planeta atorgarà 1 milió d'euros a l'obra guanyadora i 200.000 a la novel·la finalista, i el jurat està integrat per José Manuel Blecua, Juan Eslava Galán, Luz Gabás, Pere Gimferrer, Eva Giner, Carmen Posadas i Belén López --directora de l'Editorial Planeta i secretària amb vot del jurat--.
La procedència de les novel·les és molt diversa amb Espanya, amb 687 obres presentades; Sud-amèrica, amb 378; l'Amèrica del Nord, amb 161; l'Amèrica central, amb 41; la resta d'Europa, amb 36; Àsia, amb 4, i Àfrica, amb 2, a més d'11 novel·les en què els autors no han especificat la procedència.
Per províncies espanyoles, Madrid és des d'on més originals s'han presentat, amb 155, seguida de Barcelona, amb 126; València, amb 46; Alacant, amb 36, i Sevilla, amb 31.