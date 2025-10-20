Krasznahorkai cancel·la la seva participació en el Kosmopolis 2025

BARCELONA 20 oct. (EUROPA PRESS) -
L'escriptor hongarès i Premi Nobel de Literatura 2025, László Krasznahorkai, ha cancel·lat la seva participació en el festival Kosmopolis 2025 de Barcelona "a causa de problemes de salut que requereixen atenció immediata", informa el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) aquest dilluns en un comunicat.
Estava previst que assistís a una conversa amb l'escriptor Miquel de Palol aquest divendres a la tarda, en el festival, i Krasznahorkai ha agraït a tothom "la seva comprensió i amabilitat".
El CCCB informa que les entrades adquirides amb antelació es retornaran a través del mateix sistema en el qual s'han comprat.