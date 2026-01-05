El Premi Nadal i el Josep Pla es lliuraran aquest dimarts en una vetllada literària a Barcelona

Pau Venteo - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 5 gen. (EUROPA PRESS) -
El 82è Premi Nadal de novel·la i el 58è Premi Josep Pla de prosa catalana s'anunciaran aquest dimarts en la tradicional vetllada literària a l'Hotel Palace de Barcelona, que suposa el tret de sortida als guardons literaris de l'any.
El Premi Nadal 2026, dotat amb 30.000 euros, ha rebut 1.207 originals, "una altíssima participació", segons ha informat l'editorial Destino, i el jurat està format per Víctor del Árbol, Juan Luis Arsuaga, Inés Martín Rodrigo, Care Santos i l'editor Emili Rosales.
De les novel·les rebudes, el jurat n'ha seleccionat cinc finalistes: 'Edoardo C.', d'Alba Ramírez Roeznillo; 'El agente de África', de Marius de Montenoir (pseudònim); 'Ruge otro día estival', d'Oriol Arce (pseudònim); 'Las urracas', de Paula Gil, i 'La Musique', de Clara Schumann (pseudònim).
Les obres que s'han presentat al Premi Nadal reflecteixen una gran varietat d'opcions literàries, la cura per la prosa i l'elaboració literària de la majoria dels textos presentats, amb la novel·la negra i el thriller com a gènere preferent, amb especial atenció a històries de rerefons feminista, històric, fantàstic o de vincle amb la naturalesa.
PREMI JOSEP PLA
En la mateixa vetllada literària es lliurarà el 58è Premi Josep Pla de prosa en català, dotat amb 10.000 euros, i al qual s'han presentat un total de 42 originals.
El jurat d'aquesta edició està format per Montse Barderi, David Bueno, Jaume Clotet, Manuel Forcano i l'editora Glòria Gasch, i entre les obres conviuen novel·les històriques, narrativa memorialística i intimista, dietaris, obres d'assaig, de gènere fantàstic i thrillers.
Ha seleccionat com a finalistes 'Botes de vaquer', de Francesc Duch Casanova; 'El combat contra el desencís', de Regina Climacus (pseudònim); 'La terra de Trapanada', de Laura Millan; 'L'altra', de Pepa Pla (pseudònim), i 'Si les parets parlessin', de Rita de Vallalta (pseudònim).
La novel·la guanyadora del Premi Nadal l'any passat va ser 'El secreto de Marcial', de Jorge Fernández Díaz, i la del Premi Josep Pla va ser 'L'art de ser humans', de David Bueno.