El Premi Nadal 2026 de novel·la rep 1.207 originals

BARCELONA 10 des. (EUROPA PRESS) -
El 82è Premi Nadal de novel·la, que es lliurarà el 6 de gener en la tradicional vetllada literària a l'Hotel Palace de Barcelona, ha rebut 1.207 originals, "una altíssima participació", informa aquest dimecres l'editorial Destino.
El jurat del Premi Nadal, dotat amb 30.000 euros, està format aquesta edició per Víctor del Árbol, Juan Luis Arsuaga, Inés Martín Rodrigo, Care Santos i l'editor Emili Rosales.
A més de les novel·les presentades d'Espanya, amb Madrid amb 193 i Barcelona amb 91, com les províncies amb més manuscrits presentats, també han arribat novel·les de l'estranger, amb l'Argentina amb 168, Mèxic amb 66 i Colòmbia amb 54.
Les obres presentades al Nadal reflecteixen una gran varietat d'opcions literàries, la cura per la prosa i l'elaboració literària de la majoria dels textos presentats, amb la novel·la negra i el thriller com a gènere preferent, amb especial atenció a històries de rerefons feminista, històric, fantàstic o de vincle amb la naturalesa.
PREMI JOSEP PLA
En la mateixa vetllada literària del 6 de gener, es lliurarà el 58è Premi Josep Pla de prosa en català, dotat amb 10.000 euros, i al qual s'han presentat un total de 42 originals.
El jurat d'aquesta edició està format per Montse Barderi, David Bueno, Jaume Clotet, Manuel Forcano i l'editora Glòria Gasch, i entre les obres conviuen novel·les històriques, narrativa memorialística i intimista, dietaris, obres d'assaig, de gènere fantàstic i thrillers.