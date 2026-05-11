El Premi Llibreter selecciona les obres nominades en les 6 categories

BARCELONA 11 maig (EUROPA PRESS) -
El Premi Llibreter del Gremi de Llibreters de Catalunya ha anunciat les obres nominades en les 6 categories, els guanyadors de les quals se sabran el 17 de juny a Barcelona, informa aquest dilluns en un comunicat.
Els nominats en la categoria de Literatura Catalana són 'Animals inexpressius' (L'Altra Editorial), de Xavier Mas Craviotto; 'Sau' (Males Herbes), de Ferran Garcia, i 'Virgil' (Edicions de 1984), de Quim Español.
En la d'Altres Literatures ho són 'Jamila' (Karwan), de Txinguiz Aitmàtov; 'Si no fos per les síl·labes de dissabte' (Tránsito/Les Hores), de Mariana Salomao Carrara, i 'Cop de llum' (La Segona Perifèria), de Rita Bullwinkel.
En la d'Àlbum Il·lustrat estan nominats 'Ingràvida' (Bookolia), de Raquel Catalina; 'L'oficina d'en Walter' (Joventut) de Jule Wellerdiek, i 'El racó de pensar' (Litera), de Pieter Van den Heuvel.
A Infantil i Juvenil de Literatura Catalana 'El vol de Farasha' (Bromera) de Mafalda Bellido Monterde i Mar Silvestre, 'Un abric vermell' (Bindi Books) d'Alba Dalmau i Albert Arrayàs, i 'Cartes imprevistes' (Animallibres), de Tina Vallès i Mercè Galí, mentre que a Altres Literatures ho són 'El gegant de ferro' (Blackie Books) de Ted Hugues, 'Kili, servei de missatgeria màgica' (Bromera) d'Eiko Kadono i 'D'aquí a vint-i-quatre segons' (Sembra Llibres) de Jason Reynolds.
En la categoria d'Assaig, Pensament i Altres Narratives s'ha nominat 'La lluita pel domini de la Mediterrània' (Veles i Vents Edicions) de David Abulafia; 'La pregunta 7' (Periscopi) de Richard Flanagan i 'La passió dels estranys' (Galaxia Gutenberg) de Marina Garcés.
El Premi Llibreter és un reconeixement atorgat per les llibreries agremiades de Catalunya amb l'objectiu de valorar obres que destaquen per la seva qualitat literària independentment del seu ressò i reivindicar l'ofici de llibreter i el seu paper de subscriptor.