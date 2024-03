El Premi Internacional Amic reconeix 'The Outlier Mèdia' de Detroit (Estats Units)

BARCELONA, 6 març (EUROPA PRESS) -

L'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (Amic) ha reconegut el digital 'The Outlier Mèdia' de Detroit (Estats Units) amb el Premi Internacional Amic, que lliurarà el 19 de març a la Pedrera de Barcelona.

El jurat del guardó ha reconegut el mitjà digital per "ser un bon exemple de com el periodisme de proximitat pot servir alhora per informar, involucrar i donar resposta a les necessitats de la ciutadania".

Amic ha destacat la diversitat del seu equip, liderat per dones, els seus productes innovadors, l'excel·lència en el disseny de productes web i l'ús de nous mètodes de comunicació per motivar la participació dels lectors.

La gala de lliurament del Premi Internacional Amic es convertirà en una jornada per analitzar les principals novetats de la premsa de proximitat.

Comptarà amb ponències de la presidenta del Festival de l'Info Locale, Aurélie Rousseau; el director de projecte 'Local News Partnerships' de la BBC, Jason Gibbins, i del membre de la Local Independent Online News dels Estats Units, Neil Chase.