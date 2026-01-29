El Premi Edebé 2026 rep 520 originals, més del doble que l'any passat

BARCELONA 29 gen. (EUROPA PRESS) -
El Premi Edebé de Literatura Infantil i Juvenil, dotat amb 30.000 euros per a l'obra juvenil i 25.000 per a la infantil, ha rebut en aquesta edició 520 originals, la qual cosa suposa un 148% més que l'any passat, i s'anunciarà el 5 de febrer a Barcelona.
Segons informa aquest dijous Edebé en un comunicat, "aquesta allau d'originals, respecte als 209 presentats en la passada convocatòria, captura un moment de gran vitalitat d'autors novells i consagrats que han bolcat la seva imaginació en el premi".
En la modalitat infantil s'han presentat 310 originals, respecte als 115 de l'any passat, i en la juvenil 210, en comparació amb els 94 de l'any anterior, i per idiomes han estat 428 en castellà (+164%), 58 en català (+75%), 25 en gallec (+150%) i 9 en basc (+125%).