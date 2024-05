La preinscripció per als estudis d'FP comença aquest divendres a Catalunya

BARCELONA, 23 maig (EUROPA PRESS) -

La preinscripció per als estudis de formació professional (FP) a Catalunya per al curs 2024-2025 començarà aquest divendres i es podrà fer fins al dijous 30 de maig, informa la Conselleria d'Educació de la Generalitat en un comunicat aquest dijous.

Enguany, el departament ha introduït alguns canvis per "facilitar el procés, fer-lo més senzill i afavorir la continuïtat educativa en els ensenyaments postobligatoris i evitar l'abandonament prematur" dels estudis.

Com a novetat per al curs vinent, s'ha modificat el sistema d'ordenació de sol·licituds i matrícula en l'FP, afavorint les persones amb més bona nota i no segons l'ordre de petició com es feia fins ara.

També s'ha incrementat la reserva de places per als alumnes que provenen d'FP, tant en el grau mitjà com en el superior, i s'ha creat un procés de repesca un cop finalitzada la preinscripció per promoure la continuïtat educativa de l'alumnat.

L'oferta inicial és de 6.067 grups, 88 més que l'any anterior i de 301 nous docents, que se sumen als 10.088 dels centres educatius públics, amb l'objectiu de "donar resposta a l'increment d'alumnat".