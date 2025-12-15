Prealerta per pluges al Baix Camp, el Baix Ebre, el Priorat i la Ribera d'Ebre (Tarragona) aquest dilluns

TARRAGONA 15 des. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil ha activat la prealerta de l'Inuncat per previsió de pluges a les comarques del Baix Camp, el Baix Ebre, el Priorat i la Ribera d'Ebre (Tarragona) aquest dilluns.
Es dona un avís d'observació per superació del llindar d'acumulació de pluja, de més de 100 l/m2 en 24 hores, ha informat Protecció Civil en un missatge a X recollit per Europa Press.
Han demanat precaució en els desplaçaments, principalment a carreteres locals, i evitar creuar rius, rieres i barrancs.