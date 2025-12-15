Actualitzat 15/12/2025 10:55

Prealerta per pluges al Baix Camp, el Baix Ebre, el Priorat i la Ribera d'Ebre (Tarragona) aquest dilluns

Mapa de la situació meteorològica per acumulació de pluja de Catalunya
Protecció Civil ha activat la prealerta de l'Inuncat per previsió de pluges a les comarques del Baix Camp, el Baix Ebre, el Priorat i la Ribera d'Ebre (Tarragona) aquest dilluns.

Es dona un avís d'observació per superació del llindar d'acumulació de pluja, de més de 100 l/m2 en 24 hores, ha informat Protecció Civil en un missatge a X recollit per Europa Press.

Han demanat precaució en els desplaçaments, principalment a carreteres locals, i evitar creuar rius, rieres i barrancs.

