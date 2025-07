Prealerta per onatge a les comarques de l'Alt Empordà i el Baix Empordà aquest dilluns

GIRONA 28 jul. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil ha activat la prealerta Procicat per onatge a les comarques de l'Alt Empordà i el Baix Empordà (Girona) aquest dilluns.

En un missatge a X recollit per Europa Press han informat que hi ha previsió d'ones superiors als 2,5 metres a la costa i han fet una crida a la precaució al nord del cap de Creus i al cap de Begur (Girona).

Han demanat no banyar-se ni accedir a la platja si hi ha ones fortes, no accedir als punts del litoral afectats per l'onatge i trucar al 112 si algú cau a l'aigua.