En prealerta per incendi de liti una empresa d'un polígon de Granollers (Barcelona)

BARCELONA 25 març (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Plaseqcat, per a emergències químiques, per l'incendi en uns contenidors amb liti una empresa del polígon Coll de la Manya de Granollers (Barcelona) aquest dimecres sobre les 6.56 hores.
S'ha tancat l'accés al polígon i els serveis d'emergències estan treballant en l'incident, ha informat Protecció Civil en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
En un altre missatge a 'X', els Bombers han explicat que han traslladat 7 dotacions del cos i que no s'ha produït cap dany personal.