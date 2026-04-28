Prealerta per una fuita de gas arran d'unes obres a la via pública a Montornès (Barcelona)

BARCELONA 28 abr. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil ha posat en prealerta el Procicat (Pla territorial de Protecció Civil de Catalunya) per una fuita de gas arran d'unes obres a la via pública a Montornès del Vallès (Barcelona) aquest dimarts a les 13.33 hores, informen en un missatge a X recollit per Europa Press.
En una altra anotació a X, els Bombers (que s'hi han desplaçat amb 3 dotacions) han explicat que han confinat diversos edificis i tallat l'accés a l'avinguda Mare de Déu del Carme per una fuita de gas "important", la companyia responsable de la qual ha suspès el servei al sector.
Han afegit que han pres mesures als habitatges més pròxims al punt de la fuita per evitar una concentració de gas, que la companyia està buidant la canonada afectada per poder fer la reparació i que no consten persones afectades.