El PP cancel·la tota l'agenda de campanya després de l'accident de tren a Urdir (Toledo)

Adrián Irago - Europa Press
MADRID 28 oct. (EUROPA PRESS) -
El Partit Popular ha cancel·lat tota l'agenda de campanya dels seus líders després de l'accident de tren que s'ha produït aquest matí a Urda (Toledo), en el qual dos vagons d'un tren Iryo han descarrilat després de col·lisionar amb un AVE.
"Es cancel·la tota l'agenda de campanya del partit a tot el país com a conseqüència del dramàtic accident ferroviari de Toledo en espera de tenir més informació", ha comunicat el Partit Popular.
Els primers indicis de l'accident ferroviari entre Mora i Urda (Toledo) que ha tingut lloc aquest dimecres poc abans de les 9.00 hores apunten que un AVE de Renfe podria haver encalçat un tren Iryo per darrere, la qual cosa ha causat el descarrilament de dos vagons del tren Iryo, segons han indicat a Europa Press fonts del Ministeri de Transports.
Personal d'Adif i Renfe s'han desplaçat al lloc de l'accident, que ha obligat a interrompre la circulació de la línia d'alta velocitat Madrid-Andalusia. Renfe ja ha habilitat canvis i anul·lacions de bitllets per als passatgers afectats pel tall de la línia.
Adif ha precisat que la "incidència" ha tingut lloc entre Mora y Orgaz i Urda (Toledo), al punt quilomètric 118, entre un tren de Renfe i un altre de la companyia Iryo que cobrien el trajecte Madrid-Sevilla.