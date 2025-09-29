Poveda, Maria Arnal, Tarta Relena i Eva Yerbabuena, en el Mondiacult

BARCELONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
La cerimònia d'inauguració de la conferència de polítiques culturals Mondiacult 2025 ha comptat amb les actuacions de Miguel Poveda, Eva Yerbabuena, Maria Arnal i Tarta Relena i un record de les figures de Federico García Lorca i Octavio Paz.
L'acte d'obertura del Mondiacult ha començat amb la lectura del poema 'Blanco', d'Octavio Paz, homenatge a les dues edicions anteriors celebrades a Mèxic, i ha acabat amb l'actuació de Poveda amb fragments de 'Poeta en Nueva York' i 'Poema del Cante Jondo', acompanyat de la balladora Eva Yerbabuena.
En la part central de la inauguració, ha estat el torn de les actuacions de Tarta Relena, fusió de propostes artístiques, i de Maria Arnal, aquesta última amb 'Ama', una reflexió sobre la intel·ligència artificial.