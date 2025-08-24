La potabilitzadora del Llobregat (Barcelona) comença les seves obres de millora de la qualitat de l'aigua

BARCELONA 24 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) ha iniciat les obres per rehabilitar i remodelar la planta potabilitzadora del Llobregat (Barcelona) per millorar la qualitat de l'aigua produïda i augmentar la capacitat de producció dels 3,2 als quatre metres cúbics per segon.
Es construiran dos decantadors nous i es remodelaran els filtres de sorra, que serviran per separar i aclarir els sòlids, informa la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat aquest diumenge en un comunicat.
Està previst que al setembre acabin aquestes obres, que compten amb un pressupost de 22 milions d'euros amb finançament del Banc Europeu d'Inversions (BEI).
D'altra banda, a principis d'agost van començar les obres de la primera elevació, un dels punts del recorregut de l'aigua pel riu Llobregat durant el procés de potabilització.
El que s'està fent és renovar les bombes de cabal fix per bombes de cabal variable, que aporten més flexibilitat i milloren l'eficiència general de la instal·lació.
Està previst que aquesta actuació acabi l'abril del 2027, amb un pressupost de 3,4 milions.