Un possible dron des de Bielorússia tanca l'aeroport de Vílnius (Lituània) i activa un desplegament aeri de l'OTAN

Yauhen Yerchak / Zuma Press / Europa Press
MADRID 3 oct. (EUROPA PRESS) -
Una alerta per possibles drones declarada aquest matí a Lituània ha forçat el tancament de l'espai aeri de l'aeroport de la capital del país bàltic, Vílnius, i el desplegament d'una patrulla aèria de l'OTAN per identificar l'amenaça.
El missatge llançat aquest matí pel Centre Nacional de Gestió de Crisi (NKMC) ha confirmat el tancament temporal del "espai aeri controlat de l'aeroport de Vílnius s'ha tancat temporalment a causa de la presència d'objectes voladors no identificats" consistents amb "avions no tripulats" procedents de Bielorússia.
Bielorússia és un dels més estrets aliats de Rússia en la guerra contra Ucraïna. El país alberga míssils russos però el seu president, Alexander Lukashenko, ha insistit que no té intenció de participar obertament en les hostilitats.