Portugal.- Tres morts en els incendis a Portugal

MADRID, 16 set. (EUROPA PRESS) -

Almenys tres persones han mort en els incendis registrats al sud de Porto, a Portugal, segons han confirmat les autoritats portugueses.

Una persona ha quedat carbonitzada a Sever do Vouga i una altra més ha mort per un atac cardíac a l'incendi d'Albergaria-a-Velha, segons fonts de l'Autoritat Nacional d'Emergències i Protecció Civil (ANEPC) citades per la premsa lusitana. Tots dos incidents corresponen al districte d'Aveiro, situat a uns 50 quilòmetres al sud de la ciutat portuària de Porto.

Una tercera víctima seria un brasiler de 28 anys que va morir en Albergaria-a-Velha. Era un treballador d'una empresa dedicada a l'exploració forestal que va ser sorprès per les flames quan intentava recuperar maquinària.

Unes altres tres persones han estat ingressades a l'Hospital d'Aveiro i una quarta a l'Hospital de la Universitat de Coïmbra, segons Protecció Civil. Dos dels ferits tenen "cremades per una projecció/explosió" i el traslladat a Coïmbra està greu.

A més hi ha dos ferits greus a Nelas i un altre més a Mangualde, segons han informat els Bombers i recull la televisió pública portuguesa, RTP. També s'ha informat de dos ferits greus a São Mamede, concejo de Batalha, segons fonts de la Guàrdia Nacional Republicana i de Protecció Civil.

Durant la tarda d'aquest dilluns l'Autoritat Nacional d'Emergències i Protecció civil ha confirmat 36 incendis en tot el país, cinc d'ells de grans dimensions i concentrats en el districte d'Aveiro. Un d'ells, el més gran, està a Oliveira de Azeméis, on treballen 616 persones i set mitjans aeris.

Protecció Civil ha anunciat la pròrroga de la situació d'emergència pels incendis almenys fins al dijous 19 de setembre.

La Unió Europea ha anunciat aquest dilluns la mobilització de vuit avions amfibis --dos cada país-- per ajudar en els treballs d'extinció dels incendis d'Aveiro.

El primer ministre portuguès, Luís Montenegro, ha agraït aquesta "ajuda ràpida i fonamental" a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. També ha esmentat al president francès, Emmanuel Macron, "i als primers ministres de França, Itàlia, Grècia i Espanya".