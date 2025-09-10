Porto acollirà una exposició sobre les transformacions de l'Arts Santa Mònica

BARCELONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
El centre cultural Sismógrafo de Porto acollirà a partir del 13 de setembre l'exposició 'Protótipos do desejo instituinte', una mostra sobre les transformacions institucionals que el centre d'art Santa Mònica de Barcelona ha impulsat en els últims anys i que pren el seu projecte per posar en relleu una nova manera d'entendre la institució cultural.
Comissariada per Clara Laguillo i Marina Frean, l'exposició adopta el format d'arxiu-exposició per mostrar les pràctiques artístiques relacionals, col·lectives i performatives desenvolupades al Santa Mònica des del 2021, ha informat aquest dimecres el Santa Mònica en un comunicat.
La mostra, que estarà oberta fins al 31 d'octubre, inclou una selecció d'obres ja produïdes que representen els diferents cicles expositius del centre, amb treballs d'artistes com Joana Moll, Antoni Hervàs, Sofía Montenegro, Agustín Ortiz, Giulia Grumi, Mariona Moncunill, Beth Ferguson i Sara Dean.