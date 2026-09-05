Portbou (Girona) registra la temperatura mínima més alta en un setembre a Catalunya amb 28,5 Cº

GIRONA 5 set. (EUROPA PRESS) -
L'estació de Portbou-Coll dels Belitres (Girona) ha registrat la temperatura mínima més càlida que s'ha mesurat a Catalunya en un mes de setembre, amb 28,5 Cº, ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) en un missatge a 'X'.
Per la seva banda, l'estació de Barcelona-Can Bruixa ha mesurat 26,5 Cº de temperatura mínima aquest dissabte.
Aquesta és la nit número 62 d'aquest 2026 en la qual la temperatura no baixa dels 25 Cº en aquest punt de Barcelona, superant les 51 registrades el 2003, que era la dada més elevada de la sèrie històrica des de 1987.