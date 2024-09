Portbou (Girona) recomana no beure ni cuinar amb aigua de l'aixeta per l'alt nivell de clor

GIRONA, 17 set. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Portbou (Girona) ha recomanat no fer servir l'aigua de l'aixeta ni per beure ni per cuinar en tenir un nivell de clor que "supera el límit que estableix la legislació vigent", i es considera que no és apta per al consum humà.

Ho ha dit aquest dimarts en un comunicat conjunt amb Agbar i el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, en el qual informen d'una incidència en el procés de desinfecció a la planta potabilitzadora de Portbou.

Estan coordinant les actuacions amb l'operador de la planta per solucionar aquesta incidència tan aviat com sigui possible, i es calcula que aquest dimecres es recuperarà la normalitat de la qualitat de l'aigua.