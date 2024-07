Portbou presentarà acusació contra el bomber detingut per provocar l'incendi del 2023

GIRONA, 25 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Portbou (Girona) es presentarà com a acusació particular en la causa oberta contra el bomber voluntari detingut per presumptament provocar l'incendi registrat l'agost del 2023.

Així ho ha anunciat en un comunicat aquest dimecres el consistori, que ha designat l'advocada Olga Tubau com a representant: "L'Ajuntament de Portbou anirà a per totes, no permetrem que ningú torni a convertir el nostre entorn en cendres mai més", ha afirmat l'alcalde, Gael Rodríguez.

Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns un bomber voluntari adscrit a la regió de Girona com a presumpte autor d'un dels incendis més grans de Catalunya el 2023, que va arrasar 573 hectàrees a Portbou i Colera (Girona) i va obligar a desallotjar 135 persones.

Rodríguez ha explicat que si es confirma que el detingut és l'autor de l'incendi, l'Ajuntament treballarà per garantir el bon nom i reputació dels bombers voluntaris, especialment els de Portbou, els qui han dedicat més de 50 anys de servei públic".

També ha informat que el consistori ha col·laborat amb els Mossos des de l'inici de les investigacions.