El Port de Tarragona tanca la 34a edició d'Havaneres al Port amb 2.000 assistents

TARRAGONA 27 jul. (EUROPA PRESS) -
El Port de Tarragona ha tancat aquest dissabte la 34a edició d'Havaneres al Port, que ha aplegat unes 2.000 persones en els 4 concerts programats a la Pèrgola del Serrallo durant els dissabtes del mes de juliol.
Prop de 500 persones han assistit a cadascuna de les actuacions, protagonitzades per Els Pescadors de l'Escala, la Vella Lola, Terra Endins i Peix Fregit, en les quals enguany s'ha recuperat la degustació de rom cremat, explica l'enclavament en un comunicat.
La responsable del Teatret del Serrallo i del cicle, Sandra Coloma, ha afirmat que les Havaneres al Port han esdevingut "un clàssic de les nits de juliol al Serrallo" gràcies a la seva llarga trajectòria i la bona acollida que tenen cada any.
També destaca l'acollida de l'experiència singular 'Viu l'havanera des del mar', en què els assistents han pogut gaudir de la música a bord del vaixell Tarragona Blau durant els dimarts de juliol.
La proposta, que ha completat l'aforament de les 6 sessions que s'han organitzat enguany, oferia una immersió en el gènere de les havaneres a càrrec del músic i divulgador Quimet el Romesquet.