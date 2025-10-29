El Port de Tarragona simula una fuita tòxica amb diversos ferits i l'activació del Plaseqta

TARRAGONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha organitzat aquest dimecres un simulacre del Pla especial d'emergència exterior del sector químic (Plaseqta) al Port de Tarragona, on s'ha simulat una fuita d'acrilonitril pel trencament parcial de la mànega durant la descàrrega d'un vaixell amb diversos ferits i l'emissió d'un núvol tòxic.
En el simulacre hi han participat els Bombers de la Generalitat, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), els Mossos d'Esquadra, l'Autoritat Portuària de Tarragona i la col·laboració de l'Ajuntament, que ha activat el pla d'actuació municipal en fase d'alerta, informa Protecció Civil en un comunicat.
L'objectiu de l'exercici ha estat reforçar la implantació del Plaseqta pel que fa a la millora dels mecanismes de coordinació i eficiència dels processos de presa de decisions, a més d'avaluar l'operativitat del pla i les actuacions de gestió i direcció executades de la Generalitat.