El Port de Tarragona inaugura una exposició de "reflexió social" amb elements marins

TARRAGONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
El Tinglado 1 del Moll de Costa del Port de Tarragona inaugurarà aquest dissabte a les 19.00 l'exposició 'El peix no cau del cel', de l'artista de Cambrils Nuri Mariné, que amb la seva proposta pictòrica convida a la "reflexió social i política" mitjançant l'ús d'elements marins com els peixos, informa en un comunicat aquest dimecres.
En aquesta exposició, que es podrà veure fins al 7 de desembre, Mariné inclou les referències marines per fer una crida a l'activisme polític amb obres que pretenen promoure el diàleg i la presa de consciència.
Segons la comissària de la mostra, Cinta Mata, l'artista posa com a exemple el "bombardeig de peixos suïcides" que, malgrat anunciar la barbàrie en un final apocalíptic, no són més que un retorn als orígens, segons ella.
A més a més, els quadres mostren una artista creadora de colors i formes amb una càrrega de "positivisme", a banda de plasmar obres col·lectives i formats participatius.
"Aquesta faceta de la Nuri és la d'una artista-artesana capaç d'arriscar la seva supervivència per no renunciar a l'essència del seu treball i ho fa defensant allò que vol, l'ofici de pintar", afirma la comissària.