El Port de la Selva (Girona) detecta un augment dels nivells de clorur a l'aigua però "continua" sent potable

GIRONA, 12 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament del Port de la Selva (Girona) ha informat que s'ha detectat que els nivells de clorur a l'aigua del municipi han augmentat i superen el valor de referència establert per la normativa vigent, però insisteix que "continua tenint la consideració de potable".

En un comunicat d'aquest dimecres, el consistori afirma que els nivells de clorur a l'aigua han crescut fins als 710 mil·ligrams per litre, per sobre dels 250 mil·ligrams per litre que preveu la normativa, i que es podrà "percebre un cert gust salat" en l'aigua subministrada a través de la xarxa municipal.

El consistori recomana preparar els biberons dels nadons amb aigua embotellada, i que les persones grans amb hipertensió arterial, problemes de cor, úlceres a l'estómac o afectació dels ronyons no facin servir l'aigua de l'aixeta ni per beure ni per cuinar.