El Port de la Selva (Girona) començarà aquest dimecres a construir un nou pou d'aigua

GIRONA, 6 ago. (EUROPA PRESS) -

El Port de la Selva (Girona) començarà aquest dimecres a construir un nou pou de subministrament d'aigua, després que una avaria en un dels dos pous que proveeixen d'aigua el municipi hagi parat el subministrament des d'aquest dilluns.

El gerent del Consorci d'Aigües de la Costa Brava, Jordi Agustí, ha declarat als periodistes que una empresa "ja comença a descarregar els equips allà, per tant, demà es comença a perforar".

També ha detallat que les localitats veïnes de Llançà i de Cadaqués "s'han posat a remar a favor" i que Cadaqués ha reduït el seu temps de bombejament d'aigua perquè hi hagi disponibilitat per portar-la cap al Port de la Selva, a través de Llançà.

En un comunicat d'aquest dimarts, l'Ajuntament ha detallat que està treballant per solucionar el problema "el més ràpid possible".

En una anotació en 'X' de les 9.26 recollida per Europa Press, Agbar ha assenyalat que la incidència és "per causes alienes a la companyia" i que el subministrament es preveu que sigui intermitent i que l'aigua subministrada contingui un nivell elevat de clorurs.