El Port Olímpic de Barcelona acull l'exposició 'Bravo' del Centre KBr Fundació Mapfre

BARCELONA 6 març (EUROPA PRESS) -

El Port Olímpic de Barcelona acull des d'aquest dijous l'exposició fotogràfica 'Bravo', del colombià Felipe Romero, que exposa el Centre de Fotografia Kbr de la Fundació Mapfre, en el marc de l'acord de col·laboració entre Barcelona Serveis Municipals (BSM), la Fundació Mapfre i l'Institut de Cultura de Barcelona (Icub) per portar la fotografia i les arts escèniques al port.

Segons un comunicat de BSM, l'exposició consta de 22 fotografies d'un projecte que va guanyar el KBr Photo Award, i que se centren en una part dels 1.100 quilòmetres on el riu Bravo fa de frontera entre els Estats Units i Mèxic.

Per l'artista, en aquest lloc la vida gira al voltant de l'espera, que pot durar mesos o anys, o fins i tot no arribar a resoldre's mai, i destaca que el moviment de persones no només afecta ciutadans mexicans, sinó també de Colòmbia, Hondures o Guatemala, per als quals la travessia suposa l'última etapa d'un "llarg i penós" viatge.