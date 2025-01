El Port de Barcelona revisa l'estructura afectada per l'explosió i diu que és "segura"

Els afectats han sortit "projectats" després de la deflagració, segons els Bombers

BARCELONA, 21 gen. (EUROPA PRESS) -

La cap de seguretat industrial del Port de Barcelona, Anna Perera, ha explicat que estan revisant aquest dimarts al migdia l'estructura de la zona afectada per l'incendi després de l'explosió d'un tanc inflamable en la qual ha mort una persona, tot i que ha reiterat que la instal·lació portuària és "segura".

Així ho ha dit en unes declaracions als mitjans al costat del director dels Bombers de Barcelona, Sebastià Massagué, i la sotscap territorial de Barcelona del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), Olga Villena.

Perera ha detallat que han activat el Pla d'Autoprotecció del Port de Barcelona, tot i que en una zona "molt delimitada" i, després de l'explosió, s'hi han desplaçat efectius dels Bombers de Barcelona; la policia portuària, la Unitat de Drons i de mèdics.

BOMBERS

Per la seva banda, Massagué (Bombers) ha explicat que han rebut l'alerta d'una "possible explosió al Port" a les 10.10 hores, que havia afectat treballadors de manteniment que han sortit projectats després de l'explosió, en les seves paraules.

"Quan hem arribat hi havia afectació a l'interior del tanc, hi havia un incendi", ha dit, tot i que ha negat que l'explosió hagi afectat altres empreses o que hi hagi perill per a la ciutadania.

L'Ajuntament i Protecció Civil han activat els plans per risc químic en fase d'alerta, i els Bombers han confirmat que no hi ha hagut "cap fuita" del producte de l'interior del tanc afectat.

"No podem confirmar el detall de què ha produït la deflagració. Per ara s'està estabilitzant la zona i s'està revisant. L'incendi està controlat", ha puntualitzat Massagué, a més d'assegurar que hi ha una investigació judicial oberta.

En un primer moment, s'ha confinat el personal de les empreses de la zona, tot i que s'han desconfinat després d'haver-la assegurat.

SEM

Villena (SEM) ha detallat que el SEM ha mobilitzat 11 unitats, entre serveis especialitzats i unitats de suport vital bàsic i avançat.

"Al lloc hem atès un pacient crític afectat per cremades que ha estat traslladat fins a l'Hospital Vall d'Hebron i 2 més lleus que han rebut l'alta 'in situ", ha manifestat, tot i que malauradament una altra persona ha mort.