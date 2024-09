Israel llança nous atacs contra Hezbollah al sud i "les profunditats" del Líban

MADRID, 27 set. (EUROPA PRESS) -

L'Exèrcit d'Israel ha informat aquest divendres que ha llançat una nova onada de bombardejos contra objectius del partit-milícia xiïta libanès Hezbollah al sud del Líban i també a "les profunditats" del país, la capital del qual ha estat bombardejada aquesta tarda un cop més per les Forces de Defensa d'Israel (FDI).

Aquesta ofensiva ha estat duta a terme per "avions de combat de la Força Aèria sota la direcció del Comandament Nord" i han tingut com a objectiu no només llançamíssils que apuntaven Israel, sinó també edificis que emmagatzemaven armament.

"Les Forces de Defensa d'Israel continuen atacant, fent malbé i degradant la infraestructura i les capacitats d'Hezbollah", han reblat des de l'Exèrcit israelià. Mitjans israelians apuntaven al fet que algunes ciutats al nord del Líban, a més de 130 quilòmetres d'Israel, podrien estar sent atacades per les FDI.

Aquestes informacions es produeixen en una jornada marcada per un nou "bombardeig selectiu" d'Israel contra edificis residencials a Beirut en els que asseguren que se situaven les "casernes centrals" d'Hezbollah. Fonts de seguretat recollides per la premsa israeliana assenyalen que l'objectiu podria ser el líder de la milícia, Hassan Nasral·là.