Un pont a Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) colpejat per un camió interromp 7 línies d'FGC

BARCELONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -
Un total de 7 línies de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) estan interrompudes aquest dimecres a la tarda des de l'estació Molí Nou-Ciutat Cooperativa i Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), on un camió ha colpejat la part superior d'un pont per on passen els trens i que un tècnic haurà de revisar.
L'avís ha estat a les 16.35 hores i els Bombers de la Generalitat s'hi han desplaçat amb cinc dotacions per sanejar la zona i demanar el tall ferroviari, que afecta les línies R5, R50, R6 ,R60, S4, S8 i S9, informa Protecció Civil en un missatge a X recollit per Europa Press.
Per això, s'ha posat en prealerta el pla Ferrocat en espera que es pugui reprendre la circulació pel pont.