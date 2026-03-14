Un pont afectat per obres de la R3 a La Garriga (Barcelona) es desploma parcialment sense ferits

BARCELONA 14 març (EUROPA PRESS) -
Un pont situat sobre l'avinguda Onze de Setembre de La Garriga (Barcelona) afectat per les obres de la R3 de Rodalies s'ha esfondrat parcialment aquest dissabte, sense causar danys personals, segons ha informat l'Ajuntament de la localitat en un missatge a la xarxa 'X' recollit per Europa Press.
Els fets han ocorregut a les 12.30 hores i operaris d'Adif han procedit a retirar el material que ha caigut a la via; després d'avaluar la situació, el Consistori ha decidit tallar la ronda del Carril-Oest entre els carrers Mina i Ramon Pascual, i l'avinguda Onze de Setembre, entre El Passeig i el carrer Carrerada.
L'alcaldessa de la ciutat, Meritxell Budó, ha demanat explicacions a Adif per la mala execució de l'obra i ha instat a l'empresa a "assumir responsabilitats immediatament" a la mateixa xarxa social.