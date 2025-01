'Polvo serán' guanya els Gaudí a millor direcció artística i millor muntatge

BARCELONA 18 gen. (EUROPA PRESS) -

La pel·lícula 'Polvo serán', de Carlos Marques-Marcet, ha guanyat els Premis Gaudí a millor direcció artística, per a Laia Ateca, i millor muntatge, per a la italiana Chiara Dainese, en la gala que se celebra aquest dissabte a l'Auditori Forum CCIB de Barcelona.

Ateca s'ha alçat amb el de millor direcció artística en una categoria en què competia Irene Montcada per 'La Abadesa'; Marta Bazaco per 'El 47, i Núria Guàrdia Allué per 'Casa en flames'.

Dainese s'ha alçat amb el de muntatge davant d'Aina Calleja per 'Salve Maria'; Alberto Gutiérrez per 'Casa en flames', i Nacho Ruiz Capelles per 'El 47'.