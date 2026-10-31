7 jutges veterans del Constitucional polonès denuncien la intervenció "completament il·legal" del tribunal

Damian Burzykowski / Zuma Press / Europa Press
MADRID 31 oct. (EUROPA PRESS) -
7 jutges veterans del Tribunal Constitucional de Polònia --format per 15 magistrats-- han publicat aquest dissabte una declaració en la qual denuncien la intervenció "completament il·legal" del tribunal amb la suspensió del seu president i el seu adjunt i la seva substitució per una jutgessa afí al primer ministre, Donald Tusk.
"En vista dels esdeveniments del 30 d'octubre de 2026 a la seu del Tribunal Constitucional, que considerem completament il·legals, apel·lem als organismes constitucionals de la República de Polònia i a les forces polítiques perquè adoptin d'immediat mesures eficaces amb l'objectiu de resoldre la situació actual relativa al Tribunal Constitucional", han plantejat.
Els jutges defensen la necessitat de "mantenir els principis de l'estat democràtic de dret", segons el document publicat a les xarxes socials pel jutge del Tribunal Suprem Kamil Zaradkiewicz.
Els signants de la declaració són Bogdan Swieczkowski, Bartlomiej Sochanski, Stanislaw Piotrowicz, Jakub Stelina, Wojciech Sych, Rafal Wojciechowski i Jaroslaw Wyrembak. Swieczkowski i Sochanski han sigut suspesos durant un mes per la jutgessa Anna Korwin-Piotrowska, que s'ha proclamat presidenta del tribunal.
El Govern del primer ministre Donald Tusk ha impulsat en els últims mesos el nomenament de fins a 6 nous membres del Tribunal Constitucional, però el president polonès, Karol Nawrocki, només ha acceptat prendre jurament a dos d'ells.
El conflicte ha esclatat definitivament el divendres, quan una de les jutgesses del tribunal, Anna Korwin-Piotrowska, va suspendre unilateralment i durant un mes el president del tribunal, Bogdan Swieczkowski, i el seu adjunt, Bartlomiej Sochanski, mentre la seu del Constitucional estava envoltada per la Policia, a les ordres de Tusk.
Nawrocki va aconseguir accedir durant la nit a la seu del tribunal i a la seva sortida va anunciar una ronda de contactes amb els partits amb representació parlamentària i va denunciar que s'havia violat l'ordre constitucional. Mentrestant, continuen arribant manifestants a la seu del Tribunal Constitucional davant el desplegament de la Policia.